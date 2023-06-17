Сотрудник «Магнита» выстрелил в коллегу из «Пятерочки» в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 16 июня около 01:30 поступило сообщение о том, что возле дома № 1 на улице Школьной в поселке Саперное Приозерского района произошла стрельба и ранен человек.

Правоохранители никого на месте не застали. Телефон заявителя оказался выключенным. Спустя около двух часов из больницы Приозерска поступило сообщение о том, что в приемный покой скорая доставила 22-летнего молодого человека с непроникающим ранением живота.

Пострадавший рассказал, что в него выстрелил неизвестный. Подозреваемого задержали на Школьной улице. Им оказался 46-летний местный житель.

Установлено, что оба фигуранта работают в федеральных сетях продуктовых магазинов. Стрелок трудится супервайзером в «Магните», а его жертва – товароведом в «Пятерочке».

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23.06.2022 2557
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