Затяжная и экстремально сильная магнитная буря накроет Землю

Автор: Сергей Агутин
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В период с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Об этом сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований.

С 18 по 20 июня магнитная буря будет достигать G5 (классификация: G1 слабая, G5 экстремально сильная). Особенно осторожными в этот период должны быть люди, чувствительные к погодным условиям.

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова отмечала, что магнитные поля влияют на работу множества органов и систем организма, в особенности на сердечно-сосудистую. Поэтому в дни высокой активности Солнца и излучений на Земле чаще наблюдаются инфаркты и инсульты.

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17.06.2023 40
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