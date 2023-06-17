Обочины дорог в Ленобласти начали обрабатывать от борщевика

Автор: Сергей Агутин
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Территорию Ленинградской области продолжают обрабатывать от борщевика. В населенных пунктах на дорогах с растением борются за счет покоса, а обочины трасс между городами и поселениями опрыскивают гербицидом.

По словам специалистов дорожного комитета, после обработки не следует в таких местах собирать траву на сено, ягоды и грибы, гулять с собаками, выводить пастись коров и коз.

Дорожники также рекомендовали жителям Ленинградской области сообщать в комитет об очагах борщевика, которые еще не успели обработать.

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