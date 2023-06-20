День летнего солнцестояния начнется в Северном полушарии 21 июня

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает «Нева Тудэй», в 2023 году в России летнее солнцестояние выпадает на 21 июня. На широте Москвы будет самый длинный световой день – 17 часов и 33 минуты. В Санкт-Петербурге – 18 часов 51 минута.

На севере Европы, особенно в Скандинавских странах, это время известно как «ночь полночного солнца». Люди собираются, чтобы зажигать костры, играть в игры и праздновать начало лета. В Великобритании одно из самых известных мест для празднования летнего солнцестояния – Стоунхендж. В этот день тысячи людей собираются здесь, чтобы воспеть солнце и природу.

Славяне отмечали в самый длинный летний день праздник Ивана Купалы, но с переходом на григорианский календарь дата сместилась. Этот день считается связанным с солнцем и наполнен позитивной энергией.

На Балканском полуострове День летнего солнцестояния отмечается с помощью специальных обрядов. Женщины устраивают танцы вокруг костров, надевая нарядные платья и венки из цветов.

Вам будет интересно
День летнего солнцестояния начнется в Северном полушарии 21 июня День летнего солнцестояния
Педофилов будут кастрировать в Беларуси. ЛДПР подготовила аналогичный законопроект для России
Генеральная прокуратура Беларуси сообщила об утверждении «клинического протокола, содержащего алгоритм лечения педофилии, в том числе с применением химической кастрации». Таким образом,...
20.06.2023 76
Автор