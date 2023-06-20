Лишь единицы работодателей в России готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Нева Тудэй», в России продолжается обсуждение возможности введения четырехдневной рабочей недели. Лишь 4 % работодателей рассматривают возможность перехода на новое расписание в ближайшие 1-3 года.

О таких планах чаще всего (8 %) заявляли компании, в которых трудятся менее 50 сотрудников. Реже всего за переход выступают предприятия с численностью персонала от 1 тысячи – 2 %.

Не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю 80 % работодателей. Еще 16 % затруднились ответить. Однако саму идею поддерживают 81% работодателей. Против нее выступили 14%, а остальные еще не сделали свой выбор.

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19.06.2023 66
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