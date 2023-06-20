Областной военкомат провел отправку ленинградцев, подписавших контракт с ВС РФ

Автор: Анастасия Щербакова
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Ждите нас с Победой! — такой решительный настрой у ребят.

Отправившихся на территорию Южного военного округа для подготовки к участию в СВО контрактников ждал специально оборудованный самолет. Среди контрактников — офицеры, имеющие боевой опыт в горячих точках.

Благодаря таким мужественным и самоотверженным людям, Россия была и остается страной победителей.

Областной военкомат провел отправку ленинградцев, подписавших контракт с ВС РФ служба по контракту, ВС РФ, военная подготовка
Областной военкомат провел отправку ленинградцев, подписавших контракт с ВС РФ служба по контракту, ВС РФ, военная подготовка
Областной военкомат провел отправку ленинградцев, подписавших контракт с ВС РФ служба по контракту, ВС РФ, военная подготовка

Ранее стало известно, что военкоматам Ленобласти передано более ста современных компьютеров.

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