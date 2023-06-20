Стало известно, что на американцах проводятся эксперименты

Автор: Анастасия Щербакова
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О влиянии наркотиков, трансгендерной политике и сексуальных меньшинствах поведал Виктор Бут. 

Вернувшийся в конце прошлого года после 15-летнего заключения в Америке Виктор Бут рассказал в интервью ЛенТВ24 об адаптации к реалиям современной жизни в России, о культурном коде русского человека и о своём отношении к СВО.

Пока Виктор находился в Америке на него оказывалось всякое давление. Предлагали разные варианты: «Зелёную карту» для всей семьи, чтобы они переехали. Это было сделано в расчёте на то, что заключенный располагал необходимой Штатам информацией, касающейся российского руководства.

«Я лично ещё в 96-97 году понял, что у нас с Западом ничего никогда не получится. Даже несмотря на то, что у нас изменился строй и не стало никакой коммунистической идеологии. Мы не просто перешли на капиталистические рельсы, а стали даже каким—то «Диким Западом» в этом плане. Тем не менее, они-то нас всё равно считают, считали и будут считать своими врагами. И противостояние, которое в прошлом году в острую фазу перешло, было уже тогда.

У меня была возможность порядка 2,5-3 лет общаться с обычными американцами. Они, в общем-то, имеют очень много общего с нами. Но они сейчас, наверное, первая жертва собственного правительства и глобалистов, которые пытаются уничтожить население не просто Америки, а всего мира. На них первых проводятся эксперименты с наркотиками, с трансгендерной политикой, с сексуальными меньшинствами. И всё больше и больше они начинают осознавать. Представляете, жить в стране, где правительство, за которое ты якобы голосуешь, тебя пытается как тараканов отравить, убить, вывести, чтобы прекратили размножаться и существовать?» — поделился своим видением ситуации Виктор.

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Фото: ЛенТВ24

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