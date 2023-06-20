BMW влетал в KIA на пересечении Луначарского и Светлановского проспектов

Автор: Анастасия Щербакова
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Одну из легковушек от удара опрокинуло.

Серьёзное ДТП произошло вечером 20 июня на пересечении Луначарского и Светлановского проспектов — сообщает 78.ru.

Столкнулись две легковушки. Автомобиль BMW влетал в KIA, от удара последнюю перевернуло. Водитель BMW не пострадал, а мужчине за рулём KIA понадобилась помощь медиков.

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Фото: vk.com/spb_today

Ранее стало известно, что автомобиль насмерть сбил лося на трассе «Кола».

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