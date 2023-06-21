Теплосеть 21 июня проведет испытания в двух районах Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге Теплосеть проведет испытания в двух районах города. Как сообщили в пресс-службе предприятия, работы пройдут в Невском и Фрунзенском районах.

Во время работ температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов. Напомним, в зону работ в Невском и части Фрунзенского районов входят тепловые сети на следующих улицах: Слепушкина, Караваевская, Дмитрия Устинова, Прибрежная, Юннатов и Прогонная. Также работы затронут проспект Обуховской Обороны.

Традиционно в летние месяцы гидравлические испытания оставляют петербуржцев и гостей города без горячей воды.

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15.06.2023 367
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