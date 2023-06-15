РУСАЛ вложит 400 млрд рублей в проект по строительству завода в Ломоносовском районе и порт в Усть-Луге

Соглашение о строительстве глиноземного производства в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге было подписано в рамках ПМЭФ-23

Свои подписи под соглашением поставили губернатор 47 региона Александром Дрозденко и генеральный директор компании АО «Русский Алюминий Менеджмент» Евгений Никитин.

«Мы подписываем одно из самых «тяжелых» в денежном выражении соглашений. Его подписанию предшествовала многомесячная работа и в кабинетах, и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона. Соглашение с компанией РУСАЛ мы готовили почти год. Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Объём инвестиций в проекты только до 2032 года составит около 400 млрд рублей. Планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест.

Правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе, а компания «Озон» подтвердила свои намерения построить складской комплекс. В Тосненском районе построят новый молокоперерабатывающий завод, а во Всеволожском районе — производственно-складской комплекс.