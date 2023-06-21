Из генплана Петербурга уберут четверть региональных объектов

Автор: Анастасия Щербакова
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Большинство депутатов поддержало инициативу Смольного.

Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении проект закона, сокращающий список объектов регионального значения, которые должны отображаться в генеральном плане города. Об этом сегодня сообщил портал издания «Деловой Петербург».

Из 80 существующих типов объектов решили убрать 20. Речь идёт об особых экономических зонах, вертодромах и аэродромах, линиях и остановках ж/д транспорта, разноуровневых пешеходных переходах, причалах, пляжах, объектах культуры, кладбищах и крематориях.

Эксперты полагают, что эти изменения существенно повлияют на планирование городской застройки — не исключено, что в худшую сторону.

В этом году Заксобрание должно принять новый генплан Петербурга до 2040 года.

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Фото: ДП / Ермохин Сергей

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