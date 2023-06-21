Ленинградская область ждёт в гости детей из Енакиево

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь и у школьников из новых регионов России есть возможность насладиться полноценным и увлекательным летним отдыхом вместе со своими сверстниками из других уголков России.

В Ленинградской области стартовала детская оздоровительная кампания.
Почти 1000 детей из подшефного Енакиево, Луганской и Донецкой народных республик приедут в детские лагеря Ленинградской области на летний отдых, который для ленинградских детей давно стал традиционным.

«Здоровье и отдых — это важная составляющая детского развития и становления.
Всем детям необходимо не только давать качественное образование, но и предоставлять возможность отдохнуть и восстановить свои силы перед новым учебным годом», — отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

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Фото: pxhere.com

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