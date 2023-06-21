Фирменный поезд повезет ленинградских добровольцев к местам несения службы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Торжественная отправка группы военнослужащих, выразивших желание встать на защиту Родины пройдет 23 июня.

Впервые Правительство Ленобласти забронировало для отправки на базу военной подготовки контрактников целый вагон, чтобы добровольцы доехали с комфортом. Акция проводилась совместно с пунктом отбора на контрактную службу.

В рядах региональных подразделений из подписавших контракт с вооруженными силами окажутся люди разных профессий, от поваров до региональных чиновников.

black-and-white-track-railway-railroad-perspective-train-688117-pxhere.com

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что Ленинградская область ждёт в гости детей из Енакиево.

Автор