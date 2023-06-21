Минтруд РФ подготовил поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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В ведомстве напоминают, что сейчас сумма начисляется только в том случае, если родитель работает неполный день.

Как сообщает telegram-канал Питер Live выплаты сохранят, если мама досрочно выходит на работу.

В период отпуска по уходу за ребенком можно будет трудоустраиваться к другим работодателям с сохранением права на пособие, а гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя остается неизменной.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что более 36 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти получили единое пособие в январе.

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