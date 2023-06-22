Фото: на КАД столкнулись «ГАЗель» и бензовоз, пострадал один человек

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ДТП произошло у съезда с кольцевой дороги в Янино во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, днем 22 июня столкнулись грузовой Mercedes и бензовоз Scania. В прицепе было топливо. В результате ДТП пострадал 35-летний водитель Mercedes.

630x465_20230622_f68sd0f0gevtdyjux2mb
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, «ВКонтакте», Александр Снетков

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 150-й пожарной части. Спасатели отключили аккумуляторы разбитых грузовиков и смыли топливо с проезжей части.

Вам будет интересно
Фото: на КАД столкнулись «ГАЗель» и бензовоз, пострадал один человек кад, ДТП
Водитель, насмерть сбивший ребенка в Светогорске, предстанет перед судом
В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя Renault Logan, который насмерть сбил подростка. Собранные доказательства признаны достаточными для...
12.06.2023 166
Автор
Поделиться