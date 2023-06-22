Станцию метро «Пионерская» закроют на ремонт уже в субботу, 24 июня

Автор: Анастасия Щербакова
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На время закрытия станции запустят два новых автобусных маршрута.

Как сообщает Санкт-Петербург online, на время закрытия станции запустят два новых маршрута: № 237М и 267М и усилят движение автобусов № 235, 227 и 219, а также трамвая № 18.

Это уже третья станция, которая уходит на ремонт. Работы планируется завершить к 22 августа.

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Фото: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что в ночь «Алых парусов» метро и наземный транспорт Петербурга будет работать круглосуточно.

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