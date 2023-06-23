Цветные пластиковые бутылки могут запретить в России с 2024 года

Автор: Гузель Галимова
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До пяти видов пластиковой упаковки, в том числе цветные пластиковые бутылки, могут запретить в России с 2024 году, а к 2030-му число может увеличиться до 20.

Такие планы уже прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», информирует газета «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, основной смысл проекта — отказаться от неэкологичной тары, которую сложно переработать. В первую очередь предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционных цветов: все, отличные от белого, прозрачного голубого, зеленого и коричневого. Под ограничения также попадет тонкая термоусадочная пленка, сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковый пакет с донышком дой-пак и пластиковые капсулы для кофе.

Минпромторг уже приступил к рассмотрению запрета на цветные пластиковые бутылки. В Минприроды добавили, что такие ограничения должны быть плавными, с переходными периодами.

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