Стоимость земельных участков в Ленобласти выросла на 9% за год

Автор: Гузель Галимова
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За год количество выставленных на продажу земельных участков в России выросло на 1%, а интерес к ним увеличился на 12%.

Средний размер земельных участков за год не изменился и составил 11 соток. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

Больше всего цены на загородные участки выросли в Дагестане — на 47%. Также в тройку вошли Ростовская область (+30%) и Татарстан (+23%). В среднем продавцы просят 55 тысяч рублей за сотку.

В Ленинградской области цены за год выросли на 9% до 1,2 млн рублей за участок.

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26.05.2023 471
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