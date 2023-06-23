Дерево упало во дворе прямо около входа в детский сад

Автор: Анастасия Щербакова
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Происшествие случилось на Гданьской улице.

Очевидцы делятся ЧП, произошедшим на Гданьской улице в Петербурге. Там прямо перед входом в детский сад рухнула половина дерева — Мойка78.

Когда именно это произошло неизвестно. В инциденте никто не пострадал. На момент ЧП машин поблизости не оказалось.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что кровельщик упал с крыши шестиэтажного дома в Петербурге.

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