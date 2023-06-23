Мужчина выманивал деньги у организатора экскурсий по крышам

Автор: Анастасия Щербакова
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Экскурсии оказались незаконными.

Ранее судимый горожанин пообещал мужчине решить вопросы с полицией и управляющими компаниями, чтобы последнего не привлекли к ответственности за нарушение закона. Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление — сообщают Невские Новости.

Злоумышленник потребовал с клиента 400 тыс. рублей, чтобы у того не было проблем с полицией из-за нелегальных экскурсий по крышам города.

Во время передачи денежных средств, злоумышленник был задержан.

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Фото: Невские Новости | Зоя Черничная

Ранее стало известно, что судимый за поджог петербуржец поджег дверь собутыльника и этим убил его.

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