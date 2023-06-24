На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 98, 115, 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 619, 642 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 74-77 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • подъезд к МАПП « Брусничное» км 0-3 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 19:00, укладка а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, укладка а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 1 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 20:00 23.06.2023 до 20:00 24.06.2023, ремонт ливневой канализации.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 19-20 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
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А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
  • км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков, ремонт дорожных знаков;
  • км 23-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
  • км 18-15 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 37-74, транспортные развязки км 72,70,63,56,51,41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом;
  • км 41-79 старое направление+ транспортные развязки км 72,7063,56,51,41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • транспортная развязка км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва»:

  • км 16-40 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, механизированная уборка песка и смёта с проезжей части, помывка водопереливных отверстий в осевом бетонном ограждении.
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