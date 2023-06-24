Врач-педиатр назвала самые полезные ягоды для детей

Автор: Гузель Галимова
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Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Петербурге Дарья Маркова назвала черную и красную смородину наиболее полезными ягодами для детей.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что черная смородина считается одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Он незаменим для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов и лучшего усвоения железа и кальция.

В красной смородине много железа, витамина А и бета-каротина, которые известны своим положительным влиянием на зрение. Кроме того, эту ягоду полезно использовать для профилактики дефицита йода. Нехватка этого вещества отрицательно влияет на состояние и умственное развитие ребенка.

Также врач посоветовала включить в рацион ребенка малину, чернику и ежевику. Так, например, в малине содержится много клетчатки. Её можно использовать в качестве жаропонижающего при простудах и ОРВИ. В ежевике содержится витамин К, полезный для укрепления костей.

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