Сергей Перминов: Подобного рода мятежи в истории Российского государства всегда приводили к трагическим последствиям

Автор: Гузель Галимова
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Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал обращение президента России Владимира Путина.

Он отметил, что Россия столкнулась с невиданными вызовами, «стране была объявлена война коллективным Западом, поэтому все силы должны сплотиться, чтобы не допустить хаоса, чтобы в ближайшее время ситуация была стабилизирована».

«В тот момент времени, когда мы все должны объединиться для достижения целей и нашей победы, подобного рода модель поведения, иначе как предательство восприниматься не может. <…> подобного рода мятежи в истории Российского государства всегда приводили к трагическим последствиям. И мы не можем допустить повторения этих трагедий», — заявил Перминов.

Сенатор также призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, очень рационально оценивая происходящее.

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