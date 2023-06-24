Кратковременные дожди, грозы и до +25°C — погода в Ленобласти на 25 июня

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 25 июня, жителей Ленобласти ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +8…+13°C, у водоемов местами до +16°C, днем +20…+25°C.

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Кратковременные дожди, грозы и до +25°C — погода в Ленобласти на 25 июня погода, Ленобласть, дожди, грозы
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24.06.2023 81
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