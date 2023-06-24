Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания мест в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти обновили список рек и озер, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье. Список остался неизменным.

Так, безопасно купаться можно в следующих водоемах:

  • Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
  • Волосовский район: озеро Донцо (Донцо), река Луга (Большой Сабск);
  • Всеволожский район: озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), озеро Лемболовское (Лемболово);
  • Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье);
  • Киришский район: озеро Светлое (Будогощь);
  • Кировский район: река Нева (Отрадное);
  • Лодейнопольский район: река Свирь (Лод.ейное Поле);
  • Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
  • Лужский район: озеро Омчино (Луга);
  • Подпорожский район: река Свирь (Погра);
  • Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново);
  • Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы);
  • Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно);
  • Тосненский район: озеро Нестеровское (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.

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