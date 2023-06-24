Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернета в районах КТО

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции (КТО).

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», — сообщили в Роскомнадзоре.

В Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня ввели режим контртеррористической операции. Рассказываем, что это означает и как это коснется жизни простых людей.

Вам будет интересно
Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернета в районах КТО Роскомнадзор, кто, интернет
Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Публикуем главные тезисы: Россия ведет...
24.06.2023 85
Автор