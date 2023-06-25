МИД Израиля собирается отправить в Россию дополнительных консулов

Автор: Анастасия Щербакова
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Они готовятся к тому, что желающих получить визы станет в разы больше.

Такое решение правительство Израиля приняло в связи с событиями в России — сообщают Невские Новости.

Сегодня в России находится около 70 тысяч израильтян и около 500 тысяч человек имеют право на репатриацию.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что Путин просит Израиль передать в собственность России православный храм в Александровском подворье.

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