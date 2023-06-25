В лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб один человек — Видео

Автор: Анастасия Щербакова
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BMW 530D выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada XRay.

Видео с места происшествия доступно к просмотру по ссылке: VK / Сланцы — не тапки.

По факту ДТП на «Нарве» возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водитель «Лады» скончался на месте.

По данным дорожной полиции, водителя BMW с начала прошлого года штрафовали за пренебрежение страховым полисом и оплатой уже оформленного протокола.

 

Ранее стало известно, что один человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва».

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