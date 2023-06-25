Местные жители поделились впечатлениями от вчерашних событий в Воронеже

Автор: Анастасия Щербакова
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Пожар на нефтебазе, и контртеррористическая операция не вызвали паники.

В целом обстановку можно назвать спокойной — рассказали местные жители 47.news. Об объявленном режиме КТО в городе ничего не говорило. Первые полицейские в центре Воронежа были замечены только в районе главного корпуса госуниверситета — рядом на улице Володарского главное управление МВД по региону. Судя по всему, было какое-то собрание, возле здания столпились десятки сотрудников, мужчины и женщины в форме, кто-то с автоматами.

На заправках сразу же начали собираться огромные очереди. Очереди и у банкоматов. В магазинах ажиотажа не было, но напряжение чувствовалось.

Губернатор выступил с обращением. Он заявил, что  запасов топлива достаточно — при пожаре загорелось авиационное.

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Фото: 47.news

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