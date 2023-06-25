В пруду Таврического сада заметили плывущую женщину

Автор: Анастасия Щербакова
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Кто-то из петербуржцев уже открыл купальный сезон.

Кто-то из подписчиков tg-канала Питер Live прислал очень милое и немного странное видео. Женщина спокойно плавает в пруду посреди Таврического сада в самом центре Санкт-Петербурга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео: Питер Live

Ранее стало известно, что на крыше Дома Зингера рано утром заметили мужчину в шортах.

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