Электросамокатчик погиб, влетев в яму на юге Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийное место не было огорожено и без опознавательных знаков.

Как сообщают очевидцы произошедшего, на самокате с большой скоростью ехал мужчина. В один момент он влетел в яму, которая образовалась после демонтажа остановки. Все случилось 24 июня. Об этом написал tg-канал Санкт-Петербург online.

В интернете пользователи обратили внимание, что около провала в дороге не было предупреждающих ограждений.

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Фото: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб один человек.

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