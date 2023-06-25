На Московском шоссе мужчина выбросил из окна собаку

Автор: Анастасия Щербакова
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На тридцатилетнего горожанина собираются завести уголовное дело.

Как сообщает Мойка78, в Пушкинском районе Петербурга очевидцы обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. Из окна выкинули собаку, в результате чего животное погибло.

В тот же день полицейские вычислили и доставили в отдел 30-летнего хозяина собаки, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Baltphoto

Ранее стало известно, что электросамокатчик погиб, влетев в яму на юге Петербурга.

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