При крушении самолета погибла 17-летняя девушка

Автор: Анастасия Щербакова
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Самолет Як-52 разбился в Малине, в Подмосковье.

В результате крушения самолета Як-52 в Малине в Подмосковье погибла 17-летняя девушка — сообщает Мойка78.

Погибшая являлась пассажиркой 24-летнего пилота, отрабатывающего фигуры высшего пилотажа. В момент крушения на аэродроме находился ее молодой человек, который стал очевидцем трагедии.

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Фото: Baltphoto

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