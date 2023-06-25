На Западном скоростном диаметре произошла авария

Автор: Анастасия Щербакова
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В массовой аварии на ЗСД перевернулась легковушка.

Движение на участке перед Автомобильной улицей осложнено — сообщает 78.ru.

В результате столкновения машин перевернулся легковой автомобиль. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

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Фото: vk.com/spb_today

Ранее стало известно, что в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб один человек.

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