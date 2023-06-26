Дожди придут в Северную столицу в последний понедельник июня

Автор: Анастасия Щербакова
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Температура воздуха прогреется до +26ти градусов.

В понедельник ожидается теплая погода, до +26. На небе будет облачно с прояснениями.

Также пройдут дожди, местами и грозы, во время которых ветер станет порывистым. Атмосферное давление существенно не изменится.

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Ранее стало известно, что в результате воскресного ливня затопило паркинг.

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