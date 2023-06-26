На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 636, 646, 652 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 34 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 17:00, замена секций барьерного ограждения;
  • км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 17:00, химическая обработка растений (борщевик).

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи, мойка барьерного ограждения механизированным способом;
  • км 77-85 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 0-1 подъезд к Выборгу №2 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт ливневой канализации;
  • подъезд к МАПП «Брусничное» км 2-3 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 19:00, укладка асфальтобетонного покрытия;
  • км 139-140 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, укладка асфальтобетонного покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 21-23 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
  • км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в асфальтобетонном покрытии.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 0-37+транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
  • км 24-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
  • км 4-6 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механическим способом;
  • км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная мойка проезжей части;
  • км 2-16, км 27-77, км 111-145 ограничения скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

Р-23 «Псков»:

  • км 45-43 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 11:00 до 17:00, очистка разделительной полосы ручным способом.

А-180 «Нарва»:

  • км 16-40 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00 , механизированная уборка песка и смёта с проезжей части, помывка водопереливных отверстий в осевом бетонном ограждении.
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