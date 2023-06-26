В России появится еще один День победы

Автор: Гузель Галимова
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В России будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

«Федеральным законом предусматривается изменение наименования дня воинской славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)», — говорится в справке Государственно-правового управления от 24 июня.

Путин подписал соответствующий закон.

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19.06.2023 179
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