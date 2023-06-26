В большинстве районов Ленобласти 27 июня пройдет кратковременный дождь

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 27 июня, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15°C, местами до +7°C, днем +22…+27°C.

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19.06.2023 184
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