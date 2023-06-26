Более 700 тонн гуманитарной помощи было доставлено в Белгородскую область

Автор: Анастасия Щербакова
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Единая Россия организовала отправку продуктов питания и предметов первой необходимости для эвакуированных жителей.

«Ежедневно волонтеры Единой России доставляют гуманитарные наборы в Шебекино и ближайшие населенные пункты, куда постепенно начали возвращаться люди. В приемные партии в 15 регионах обратились порядка 300 семей, покинувших Белгородчину. Всем оказана помощь», — рассказал депутат Госдумы Артём Туров.

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Ранее стало известно, что «Единая Россия» продолжит доставлять помощь бойцам в зону спецоперации.

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