Прилетевший из Франции в Пулково мужчина хотел тайно провезти доллары, дирхамы и рубли

Автор: Сергей Агутин
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Для прохождения таможенного контроля гражданин выбрал зеленый коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Сотруднику таможенного поста он сказал, что имеет при себе примерно $20 000.

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Фото: Северо-Западное таможенное управление

При осмотре багажа таможенники установили, что мужчина перемещает наличными 25 дирхамов ОАЭ, 10 000 рублей и $31 200.

По курсу валют Центрального банка на момент подготовки публикации общая сумма наличных превысила $31 330. Разрешено к ввозу без декларирования $10 000. Нарушение является признаком контрабанды наличных денежных средств.

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