Финляндия усиливает меры безопасности на границе с Россией

Автор: Анастасия Щербакова
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Произошедшее в РФ в выходные насторожило наших северных соседей.

Как сообщает 78.ru, пограничная служба Юго-Восточной Финляндии внимательнее следит за ситуацией на границе с Россией после попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж. Об этом пишут финские СМИ.

— Произошедшее в России не отразились на движении, — отметил замглавы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что Финляндия показала «забор от России». Даже ров выкопают – для надежности.

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