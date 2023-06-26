На ПМЭФ были затронуты вопросы технологического суверенитета в АПК

Автор: Анастасия Щербакова
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На прошедшем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге состоялась панельная сессия «Технологический суверенитет в АПК: вызовы и возможности». Спикерами выступили представители власти, компаний «ФосАгро» и «Иннопрактика», центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк».

В процессе дискуссии было заявлено, что АПК России сохраняет зависимость от ряда иностранных средств производства, что обусловливает необходимость укрепления технологического суверенитета в сельском хозяйстве.

«Мы сохраняем зависимость от поставок биотехнических разработок, по продуктивным технологиям. Во многих сферах степень импортозависимости существенна, а в некоторых достигает практически 100%. Поэтому вопрос самообеспечения встал ещё во время пандемии», — сказала Наталья Попова, первый заместитель гендиректора «Иннопрактики».

Выступающие сошлись во мнении, что аграрная отрасль – это не только семена и животные, но и определенный инженерный хайтек. В российском АПК существует достаточно большой запрос на современные инженерные решения, которые позволяют повысить эффективность бизнес-процессов.

Однако по ряду категорий Россия добилась определенной независимости, причем сделала это еще в досанкционный период. Так, очевидны успехи импортозамещения в химической отрасли при производстве минеральных удобрений. Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин отнёс полное самообеспечение России минеральными удобрениями к числу необходимых элементов продовольственной безопасности и суверенитета в АПК. ФосАгро в этой связи чувствует свою особенную ответственность и за последние 10 лет удвоила поставки удобрений на внутренний рынок до 3 млн тонн. Компания активно работает над импортозамещающей продукцией в области инновационных биопрепаратов.

«ФосАгро уже несколько лет работает над развитием и внедрением отечественных биотехнологий вместе с ведущими научными центрами страны. Так, до конца 2023 года ФосАгро и «Иннопрактика» разработают как минимум 6 инновационных продуктов в рамках проекта «Иннагро». Три из них успешно прошли все испытания, налажено их производство. Передовой российский агрохолдинг АгроГард уже сегодня активно использует инновационный пробиотик Энзимспорин. Отзывы исключительно положительные. Скоро будет зарегистрирован инновационный оздоровитель почвы Алтасол. Параллельно ведётся разработка ещё трех препаратов», — заявил Михаил Стеркин.

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Фото: пресс служба ПАО «ФосАгро»

Ранее стало известно, что Ленобласть и ФосАгро продолжат активное сотрудничество.

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