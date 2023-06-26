Молодые люди решили не прятаться от дождя, а отдаться стихии полностью

Автор: Анастасия Щербакова
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Главное, чтобы эта романтика не закончилась простудой.

Телеграм-канал Санкт-Петербург online поделился красивым видеороликом, снятым одним из подписчиков ленты.

На кадрах молодая пара решила промокнуть насквозь и легла на землю прямо под проливным дождем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что в Мурино машины стоят в воде, а на юге Петербурга потоп.

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