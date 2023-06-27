Пассажир угрожал взорвать аэропорт Пулково, потому что не хотел стоять в очереди на регистрацию

Автор: Анастасия Щербакова
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Он подошел к сотрудникам службы безопасности аэропорта, потребовал провести его к самолёту как VIP-персону, а иначе он достанет из сумки бомбу и много оружия.

Об этом сообщает телеграм-канал Питер Live. Мужчину быстро скрутили и досмотрели ручную кладь. Ничего подозрительного внутри не было.

Позже он признался, что просто хотел побыстрее улететь в Казань и ничего плохого совершать не планировал.

 

Ранее стало известно, что прилетевший из Франции в Пулково мужчина хотел тайно провезти доллары, дирхамы и рубли.

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