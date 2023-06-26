Владимир Путин готовится выступить с рядом заявлений

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент России Владимир Путин вечером 26 июня сделает ряд важных заявлений из Кремля.

Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Как передает РИА Новости, тема заявлений не раскрывается.

 

Ранее стало известно, что Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер».

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