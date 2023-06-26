Второй день в Северной столице льют дожди

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербург местами превратился в «северную Венецию».

«Водоканал» поделился итогами вчерашних потопов. Самые сильные ливни были в Пушкинском районе — там за 20 минут выпало 24,9 мм осадков. Об этом сообщает телеграм-канал Санкт-Петербург online.

Также поливало в Приморском районе. Например, на Мебельной улице зафиксировали 17,72 мм за 20 минут.

Видео: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что молодые люди решили не прятаться от дождя, а отдаться стихии полностью.

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