Трассу Р-21 «Кола» возле Лодейного Поля перекроют из-за разводки моста через Свирь

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 июня в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

С 13:00 до 15:00 планируется проход вверх по реке теплохода «Меритус», поэтому через Свирь разведут мост на 236-м км автомобильной дороги Р-21, возле Лодейного Поля.

Мост является совмещенным и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

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27.06.2023 33
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