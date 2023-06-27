Хочешь попасть в молодёжное правительство Ленобласти — самое время подать заявку

Автор: Кира Нагорная
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Конкурс проводит комитета по молодежной политике Ленинградской области.

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Фото: lenobl.ru
«Работа в молодёжном правительстве даёт ребятам возможность изнутри увидеть деятельность органов государственной власти. Кто-то из них захочет в дальнейшем трудоустроиться на государственную гражданскую службу. Сейчас у молодёжи есть масса возможностей для реализации своих идей, и молодёжное правительство —одна из них», — рассказала председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Участниками конкурса по формированию молодежного правительства 6-го созыва могут быть ленинградцы от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории региона. Для претендентов также важно наличие опыта реализации программ, проектов, инициатив и мероприятий.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте или по телефону: 8 (812) 539-42-48.

Отметим, что Ленобласть получила более 64 млн рублей на развитие молодежной политики. Ранее два проекта из Ленинградский области студентов ЛГУ имени Пушкина впервые получили грант в размере 1,3 млн рублей на реализацию своих проектов в конкурсе молодежных проектов Росмолодёжь.

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