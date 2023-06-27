Около девяти баров продолжат работу на Думской улице

Автор: Анастасия Щербакова
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На месте остальных планируют сделать кофейни или иные пространства.

Сроки открытия во многом будут зависеть от решения Следственного комитета. На месте тех баров, которые уже не смогут открыться будут кофейни и культурные пространства. Число баров также может быть уменьшено по экономическим причинам, поскольку к моменту открытия они уже не смогут платить аренду — ТАСС

Жители Центрального района настаивают на том, чтобы на улице вовсе не было баров или они работали до 23:00.

 

Ранее стало известно, что на Думской улице опечатали бары.

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