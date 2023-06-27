В Ленобласти собака набросилась на ребёнка и покусала

Автор: Анастасия Щербакова
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Девочку увезли в больницу с травмами лица.

Собака набросилась на трёхлетнюю девочку в Ленобласти — сообщает 78.ru. Несчастный случай произошёл в деревне Борисово.

Во время прогулки беспризорное животное прокусило ребенку щеку. Девочку доставили в больницу. Она очень сильно плакала.

 

Ранее стало известно, что бульдоги сбили ребенка с велосипеда и покусали в Ленобласти.

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